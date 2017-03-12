Trabzonspor Akhisar’da ilk peşinde

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor ilk peşinde. Rakibiyle bugüne kadar deplasmanda oynadığı maçlarda galip gelemeyen bordo-mavililer, bu maçta sahadan galibiyetle ayrılarak bir ilk yaşamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’de 13 Mart Pazartesi günü deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, saat 20:00’de rakibiyle kozlarını paylaşacak. Yaşar Kemal Uğurlu’nun düdük çalacağı müsabakada iki takım 10. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 2017 yılında oynadığı 7 lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Akhisar Belediyespor’u yenerek hem yenilmezliğini sürdürmek hem de rakibi karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Trabzonspor, bugüne kadar Akhisar Belediyespor karşısında ligde oynadığı 4 deplasman maçından 3’ünde mağlup olurken, bir kez de berabere kaldı. Karadeniz ekibinin deplasmanda galibiyeti bulunmuyor. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 2 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

İki takım arasında 10 randevu

Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 9 lig maçında Trabzonspor 2, Akhisar Belediyespor 4 galibiyet elde etti. 3 maç ise beraberlikle sona erdi. Bordo-mavililerin 10 golüne Akhisar Belediyespor 14 golle karşılık verdi. Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor arasında Manisa’da oynanan maçlarda ise konuk ekip Trabzonspor galip gelemedi. 2012-2013 sezonunda ligde Akhisar Belediyespor karşısında bordo-mavililer 1-0, 2013-2014’te 3-0, 2015-2016’da ise 2-1 mağlup oldu, 2014-2015’te ise 1-1 berabere kaldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar Akhisar Belediyespor karşısına 3 farklı takımla çıktı. Yanal, ligde Akhisar Belediyespor’a karşı oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, 2 maç ise berabere bitti. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Eskişehirspor’un başında bulunduğu dönemlerde Yanal’ın takımları 8 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Kafkas’ın Trabzonspor’a şansı tutmuyor

Trabzonspor eski futbolcusu ve teknik direktörü Tolunay Kafkas ise bordo-mavili takıma karşı başarılı bir performans sergileyemedi. Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Gaziantepspor ve son olarak Akhisar Belediyespor takımlarının başında Trabzonspor’a karşı mücadele eden Kafkas, bordo-mavililerin karşısına çıktığı 14 maçta 8 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Kafkas’ın takımları ise 13 gol attı. Kazanan takımın teknik direktörü galibiyetlerde öne geçecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, ligde 7. kez karşı karşıya gelecekler. İki teknik adam arasında oynanan 6 maçta 3 galibiyet Ersun Yanal, 2 galibiyet de Tolunay Kafkas alırken, 1 maçta ise iki teknik adam bir birbirine üstünlük kuramadı.