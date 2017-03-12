Trabzonspor İzmir’de

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor İzmir'e gitti.

Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 11.00’de basına kapalı olarak yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı, ardından saat 14.30’da özel uçakla İzmir’e hareket etti. Trabzonspor’un, buradan da karayoluyla Manisa’ya geçeceği belirtildi.

Bordo mavililerin Akhisar Belediyespor maçı kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Uğur Demirok, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Okay, Abdükadir, Castillo, Rodallega ve N’doye olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Jan Durica ile kaleci Furkan Taş Manisa’ya götürülmedi.