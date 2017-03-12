Tudor’a sahip çıkın

Galatasaray'da bir sezon futbol akıllarının ve Riekerink'in yetersiz olması sebebiyle bildiğiniz heba edildi. Zararın neresinden dönerseniz kârdır o da ayrı tabii ki. Florya'da artık sistemi olan hedefi olan bir teknik adam var. Igor Tudor, Riekerink gibi futbolcuların elinde oyuncak olacak bir karakter değil. Gençlerbirliği maçında Tudor'un etkisi kendisini daha güçlü göstermeye başladı. Hırvat teknik adamın adama göre sistem yerine sisteme göre adam formatı Galatasaray'da uzun süredir devam eden futbolcu hâkimiyetini de ortadan kaldırdı.

Gençlerbirliği karşısında gördük ki Galatasaray'da artık Tudor'un isteklerini yerine getirenler ve antrenman programında ayakta kalanlar forma giyebilecek. Tudor formayı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde soyunma odasına asmış hak eden formayı alıyor. Galatasaray kalitesinde işler yapamayan futbolcular henüz Tudor'un kalitesine de ulaşmış değiller. Tudor taktiği, sistemi, antrenman programını geliştirir ama topa ceza sahası içinde göz göre göre dokunan adama ne öğretebilir. Chedjou'yu biraz olsun yaşanan pozisyon gereği anlayışla karşılayabilirim ama Tolga'nın bir pozisyon öncesinde Muslera penaltı kurtarmışken ceza sahası içinde göz göre göre elle oynamasına sorumsuzluktan başka ne denebilir?

Gerek yetenekleri gerekse mantaliteleri ile Galatasaray kalitesinden çok uzakta olan bu futbolcuları transfer eden atanmış ve profesyonel futbol akılları da mutlaka Tudor'a ayak uydurmalı. Önümüzdeki sezonun transferlerinden Florya'nın işleyişine kadar bütün konular da yönlendirici Tudor olmalı Başkan Dursun Özbek, atanmış ve profesyonel futbol akılları mümkünse hiçbir şeye karışmasınlar. Bir tek şey yapsınlar, iki gün sonra çalışmak zor geldiği için saha dışı oyunlara başlama ihtimali olan bazı futbolculara karşı Igor Tudor'a sahip çıksınlar.