Umut Bulut: 1 puan mutluluk verici

Kayserisporlu futbolcu Umut Bulut, "İlk golü biz atsaydık ilk yarı farklı olabilirdi" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri ekibinin tecrübeli golcüsü, “Buradan aldığımız 1 puan bizim için mutluluk verici. İyi mücadele ettik, önemli pozisyonlara girdik. İlk golü biz atsaydık ilk yarı farklı olabilirdi. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Beşiktaş çok iyi bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. 2-1 öne geçtik, skoru koruyabilseydik galip gelirdik ama kısmet olmadı ifadelerini kullandı.

Umut Bulut, büyük takımlarla oynanan maçlarda daha rahat alan bulduğunu ifade ederek, “Her maça aynı konsantrasyonla çıkıyorum ama büyük maçlarda rakiplerimiz her zaman baskın oynadıkları için alan bulmamız daha kolay oluyor. İyi alanlar buldum. Alan bulduğum için daha rahat pozisyona giriyorum. Büyük maçlara daha iyi konsantre oluyoruz” diye konuştu.