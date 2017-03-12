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Zlatan Ibrahimovic’e rekor teklif!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zlatan Ibrahimovic'e ABD'den yüklü bir teklif geldi. Zlatan bu teklifi kabul ederse ABD tarihinin en çok kazanan oyuncusu olacak.
14:4512 Mart 2017
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Zlatan Ibrahimovic’e rekor teklif!

Manchester United’ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic’in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu dünyanın çeşitli yerlerinden teklif alıyor.

35 yaşındaki futbolcunun MLS Ligi takımlarından LA Galaxy’den bir yıllığına 17 milyon Euro maaş teklifi aldığı belirtildi.

İngiliz Express Gazetesi’nde yer alan habere göre Zlatan MLS Ligi tarihinin en çok maaş alan futbolcusu olarak tarihe geçebilir. Brezilyalı Kaka, Orlando City’de kazandığı yıllık 13 milyon Euro ücretle bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Manchester United, tüm müsabakalarda şimdiye kadar 26 gole ulaşan tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
la galaxy manchester united transfer Zlatan Ibrahimovic
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