Aboubakar parlıyor, golcü rekabeti kızışıyor

Aboubakar'ın yükselen formu Beşiktaş'ta golcü yarışına neden oldu. Kamerunlu oyuncu ile Cenk Tosun arasında forma savaşı başlıyor!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile sahasında 2-2 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Başakşehir’in Konyaspor’u deplasmanda 3-0 yenmesiyle son 10 haftaya girilirken Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki puan farkı 2’ye indi.

Kalan haftaların oldukça çekişmeli geçmesi beklenirken siyah-beyazlılarda Kayserispor maçında 2 gol atan Vincent Aboubakar günün öne çıkan ismi oldu.

AFRİKA KUPASI DOPİNG OLDU

Sezon başında Porto’dan 10 milyon Euro satın alma bedeli ile kiralanan Kamerunlu golcü ilk devrede beklenen performansın altında kalınca fazlasıyla eleştiriye uğramış ve hatta takıma santrfor takviyesi bile yapılmıştı. Her ne kadar Demba Ba, tedavisi devam ederken transfer edilmiş olsa da öncesindeki Eto’o girişimleri Vincent için formanın belki de kaybedilmesi demek olacaktı. Ancak şartlar hep Aboubakar’ın lehine gelişti.

Süper Lig’in ilk yarısında 14 karşılaşmada görev alan Aboubakar bu karşılaşmalarda sadece 3 gol atınca, kaçırdıklarıyla daha fazla gündem olmuş ve Beşiktaş’ın forveti olmadığı yönünde sürekli hedef tahtasına konulmuştu. Süper Lig’in aksine Şampiyonlar Ligi’nde daha başarılı olan Kamerunlu oyuncu, Avrupa arenasında ise 6 maçta 3 gol attı. Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunan siyah-beyazlı santrfor ilk devreyi 22 karşılaşmada toplam 7 gol ile tamamlayıp devre arasında Kamerun ile Afrika Kupası’na katıldı. Kupada final maçında attığı golle ülkesine kazandırdığı kupa Aboubakar için adeta doping etkisi yarattı.

CENK TOSUN-ABOUBAKAR REKABETİ KIZIŞIYOR

Kamerun’daki kutlamalardan döner dönmez doğrudan tesislere giderek takımıyla Karabük’e giden Vincent 2-1’lik mağlubiyete engel olamadı ama takımın tek golünü de atarak yükselişinin ilk sinyallerini verdi.

Ancak Cenk Tosun’un da formda olmasıyla sadece rotasyonda ve cezalı oyuncu olduğunda ilk on biri gören Aboubakar, Beer Sheva ve Olympiakos maçlarını boş geçmedi ve 2 gol daha attı. Kayserispor ağlarına da 2 gol gönderen Kamerunlu golcü ikinci devrede şimdiden 5 gol atarak formda olduğunu gösterdi ve ilk on biri zorlamaya başladı.

Kamerunlu golcünün yükselen formu ve Cenk Tosun ile girdiği rekabet kuşkusuz ki en çok teknik direktör Şenol Güneş’i sevindiriyor. Üstelik formda olan iki golcüye Demba Ba gibi taraftarın çok sevdiği bir golcünün daha iyileşmiş olması da Beşiktaş’a ekstra bir güç katacak.