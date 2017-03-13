Adil Gevrek’ten hakem ricası

TFF 1. Lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor’un Başkanı Adil Gevrek, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu’nu ziyaret ederek, önlerinde bulunan zorlu haftalar öncesinde maçlarına daha tecrübeli hakemlerin atanması ricasında bulundu.

Ligde son haftalarda yaşanan hakem hatalarının konuşulduğu ziyarette, Namoğlu'nun görev verdikleri bütün hakemlere sonsuz güvenlerinin olduğunu Gevrek ile paylaştığı belirtildi.

Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleştiği bildirilen ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Sayın Yusuf Namoğlu'nu ziyaret ederek TFF 1.Lig'de son haftalara girilirken maçlarımıza daha tecrübeli hakemlerin atanması ricasında bulunduk. Sayın Yusuf Namoğlu'na gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretimizde hem futbolu, hem de Yeni Malatyaspor'un bu sezonki durumunu konuştuk. Sayın Namoğlu'na özellikle son haftalarda maçlarımızda yaşanan hakem hatalarından bahsettik. Kendisi de görev verdikleri bütün hakemlere sonsuz güvenlerinin olduğu söyledi. Tabi biz kollanalım, maçlar lehimize yönetilsin gibi şeyler istemiyoruz, biz daha adil hakemler istiyoruz. Belki ligde bir çok takımın bu konuyla alakalı sıkıntıları vardır, bilmiyorum ama biz maçlarımıza daha tecrübeli hakemler istiyoruz. Sonuçta koca bir sezonun emeği var. Camialar verilecek yanlış bir kararla üzülsün ya da sevinsin istemiyoruz. Hak edenin hakkının teslim edildiği bir karar mekanizması olsun istiyoruz. Bu vesileyle faydalı bir ziyaret olduğu kanaatindeyim. Sayın Namoğlu'na sıcak ev sahipliğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.