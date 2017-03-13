Akhisar Belediyespor 1-0 Trabzonspor canlı anlatım

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Akhisar Belediyespor’la karşı karşıya geliyor. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayan haftanın kapanış maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
2017 yılında ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koyan bordo-mavililer, Akhisar Belediyespor karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Karadeniz ekibinde Slovak futbolcu Jan Durica, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Süper Lig’de geride kalan 23 haftada Trabzonspor’un 35, Akhisar Belediyespor’un ise 27 puanı bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan maç golsüz berabere sona erdi.