Alanyaspor’dan Samet Aybaba açıklaması

Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın sabah gerçekleştiği basın toplantısı üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Teknik direktör Samet Aybaba, gerçekleştirdiği basın toplantısında Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağlamak üzereyken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in buna engel olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine, Aytemiz Alanyaspor’un yaptığı yazılı açıklamada, “Teknik Direktör Samet Aybaba’nın kulübümüzle ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile ilgili yaptığı açıklamalar tamamen hayal ürünüdür. TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in, Samet Aybaba’ya yönelik ‘FETÖ üyesi’ olduğu şeklinde hiçbir telkini olmamıştır. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu’na da böyle birşey söylememiştir. Kulübümüzün Samet Aybaba ile görüşmesi olmuştur. Bir gün sonra ise Safet Susic ile görüşmüştür. Yönetim kurulumuz tercihini Safet Susic’ten yana kullanmıştır. Teknik adam konusundaki görüşmelerimizin boyutu bundan ibarettir” ifadelerine yer verildi.

Aybaba'nın açıklamaları

Teknik direktör Samet Aybaba, sabah gerçekleştirdiği basın toplantısında şunları söylemişti:

“Şimdi terör örgütü üyesiymişim gibi gösteriliyor. Aytemiz Alanyaspor'un teklifi üzerine Alanya'ya gittim. Neredeyse anlaşmaya varmak üzereydik. O sırada kulüp başkanı dışarı çıkıp geldikten sonra bana ‘Yıldırım Demirören ile aranda bir şey var mı?' diye sordu. Ben de zamanında medya üzerinden bir polemiğimiz olmuştu dedim. Başkan, biz yönetim kurulunu toplayıp kararı vereceğiz diyerek toplantımızı sonlandırdı. Daha sonra beni yönetim kurulundan bir arkadaş arayıp, ‘Hocam biz sizinle çalışmayı istiyorduk fakat bir problem oldu. Bu yüzden çalışamayacağız' diyerek telefonu kapadı. Az bir süre sonra beni Tanju Çolak arayarak, ‘Alanya ile niye anlaşamadığını biliyor musun?' dedi. Kulüp başkanı Tanju Çolak'ı aramış, ‘Yıldırım Demirören'i aradım. O da bana elimde FETÖ listesi var. Samet hoca da bu listede. Onunla çalışmayın' demiş. Bizi terör örgütü üyesi gibi gösteren ve çalışmamızı engelleyen Yıldırım Demirören'dir. Eğer ellerinde liste varsa açıklasınlar. Yoksa da kendilerini istifaya davet ediyorum. Savcıları da göreve davet ediyorum.”