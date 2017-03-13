Alanyasporlu futbolcular söyleşiye katıldı

Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Elvir Baliç ve futbolcular Emre Akbaba ile Junior Fernandes, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ), 'İstihtam ve Kariyer Günleri' kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı

Alanyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu ve Muhammet Çetin ile Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu da söyleşide yer aldı.

Turuncu-yeşilliler, açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Panelin açılış konuşmasını ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ve Aytemiz Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu yaptı.

“En büyük hayalim milli takımda oynamak”

Bir öğrencinin ‘Milli Takım’dan teklif aldınız mı?’ sorusu üzerine Emre Akbaba, en büyük hayalinin Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynayabilmek olduğunu söyledi. 4 yıldır turuncu-yeşilli formayı giydiğini belirten Akbaba, “Her futbolcu gibi benim de en büyük hayalim milli takımında oynamak” dedi.

Elvir Baliç ise, “Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçtikten sonra 3’üncü ve 4’üncü golü kovaladık. Biraz daha kontrollü oynamalıydık. 2-0’ı yakaladıktan sonra oyunun coşkusuna kapıldık ve yapmamamız gereken hatalar yaptık. Sonucunda mağlup olduk, üzgünüz” diye konuştu.

Bir öğrencinin ‘Alanyaspor’da kiralık forma giyiyorsunuz. Burada kalıcı olmak ister misiniz?’ sorusunu yanıtlayan Şilili oyuncu Junior Fernandes ise şöyle dedi:

“Şartlar oluşursa gelecek yıl da Alanyaspor’da oynamak isterim. Alanya’daki coşku ve ilgi beni buraya her geçen gün daha fazla bağlıyor. Önümüzdeki sezon da şartlar uygun olursa burada olmayı düşünebilirim.”Söyleşi sonunda ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı Baliç ve futbolculara plaket verdi. Turuncu yeşilliler daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.