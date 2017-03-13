Altınordu serbest düşüşte!

TFF 1. Lig'de son sıradaki Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Altınordu, galibiyet hasreti 3 maça çıkarırken play-off yarışından da uzaklaştı.

TFF 1. Lig’de son 3 haftada Evkur Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenilip, Sivasspor’la 0-0, Mersin’le 1-1 berabere kalarak 7 puan kaybeden Altınordu, ilk 6 hedefinden uzaklaştı. Düşme hattındaki Samsunspor’la cuma günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başlayan kırmızı-lacivertlilerde Erdoğan cezalı duruma düşerken, Beykan ve Abdülkadir’in cezaları sona erdi.

Altınordu’dan altyapıdan yetişen genç Enis, Mersin İdmanyurdu filelerini sarsarak profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Daha önce Giresunspor deplasmanında son 12 dakikada görev alan 18 yaşındaki futbolcu, Mersin karşısında 75. dakikada oyuna girip 1 dakika sonra skoru 1-1’e getiren golü kaydetti. Sağ kasığındaki kronik sakatlığı nedeniyle 80. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Enis’in durumu yarın çekilecek ultrasonun ardından netlik kazanacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, deplasmanda alınan 1 puanın iyi bir sonuç olduğunu söyledi.