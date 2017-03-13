Antalyaspor uçağında galibiyet sevinci

Antalyaspor’da Çaykur Rizespor deplasmanından alınan 3 puanın sevinci özel uçakta doyasıya yaşandı

Spor Toto Süper Lig’in son iki haftasında aldığı iki mağlubiyetle taraftarını üzen Antalyaspor, ligin 25. haftasında küme düşme hattında bulunan Çaykur Rizespor deplasmanında son verdi. Kırmızı beyazlılar kontrollü başladığı maçı, takım kaptanı yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun etkili oyunuyla Deniz Kadah ve Mbilla'nın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Ligde 35 puanla 5. sıraya yükselen Antalyaspor, Avrupa hedefini de devam ettirdi. Antalyaspor yöneticileri, taraftar, teknik ekip ve altyapı sporcularının yer aldığı özel uçakta kazanılan 3 puan söylenen marşlarla kutlandı. Taraftarı coşkusuna uçuş personelinin de eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Kırmızı- beyazlılar, bir günlük iznin ardından salı akşamı saat 17:00'daki antrenmanla sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.