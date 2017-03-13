Arda çıldırdı: Bana küfür ettireceksiniz

Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hakkında yapılan haberlere adeta ateş püskürdü.

Arda Turan, ülkemizde aşk hayatı ve yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla haber olmaktan kurtulamıyor. Her ne kadar bu haberler hakkında farklı mecralar üzerinden yalanlamalar yapsa da Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım, bu konuda yapılan haberler yüzünden bir hayli sıkıntı yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Turan, hakkında yapılmış bir habere bu kez üslubunu son derece sertleştirerek şu yanıtı verdi: “Aklıma gelmişken şu bilmediğim malların tapularını gönderin de haberimiz olsun! Saygısızlığın sonu yok, rica ediyorum edep! Bana küfür ettireceksiniz ben size bir sürü malzeme veriyorum.”