Arda hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü

Barcelona'da top koşturan Arda Turan, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hakkında yapılan haberlere adeta ateş püskürdü.

rda Turan, ülkemizde aşk hayatı ve yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla haber olmaktan kurtulamıyor. Her ne kadar bu haberler hakkında farklı mecralar üzerinden yalanlamalar yapsa da Instagram hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım, bu konuda yapılan haberler yüzünden bir hayli sıkıntı yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Turan, hakkında yapılmış bir habere bu kez üslubunu son derece sertleştirerek şu yanıtı verdi:

“Aklıma gelmişken şu bilmediğim malların tapularını gönderin de haberimiz olsun! Saygısızlığın sonu yok, rica ediyorum edep! Bana küfür ettireceksiniz ben size bir sürü malzeme veriyorum.”

Önceki gün, bir internet sitesinde Barcelona'da top koşturan Arda Turan'ın dudak uçuklatan bir varlığı olduğuna yönelik haber çıkmıştı.