‘Aziz Yıldırım bıraktığı gün ölür’

Ünlü spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, "Aziz Yıldırım kendisi istifa ederse bırakır ama ben öyle bir ihtimal görmüyorum. Çünkü bıraktığı gün herhalde ölür, dayanamaz" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından öğrencilerin spora yönelmesini sağlamak ve deneyimli sporcuların tecrübelerinden faydalanarak bilinçli sporcular yetiştirilmesine yönelik olarak spor söyleşisi düzenlendi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen söyleşinin moderatörlüğünü eski milli futbolcu Ali Gültiken üstlenirken, söyleşinin konuğu ünlü spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz oldu. Söyleşi, Durmaz ve Gültiken'in tecrübelerini gençlerle paylaşmasıyla başladı. Ardından konuşmacılar gençlerin spor dünyasına dair merak ettiği soruları cevapladı. Ünlü spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, öğrencilerden gelen sorular üzerine Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği konusuna dair açıklamalar yaptı. Durmaz, ayrıca Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak görmek istediği ismin Rıdvan Dilmen olduğunu belirtti.

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“Aziz Yıldırım bırakmaz”

Bir öğrencinin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın istifa edip etmeyeceği ile ilgili sorusuna ünlü spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, “Aziz Yıldırım kendisi istifa ederse bırakır ama ben öyle bir ihtimal görmüyorum. Çünkü bıraktığı gün herhalde ölür, dayanamaz. Onun için ancak kendisinin bırakması lazım başka türlü istifa edeceğini düşünmüyorum. Kongre kararı alsa ondan başkası seçilemez. Fenerbahçe Başkanlığı'nı bırakacağını hiç düşünmüyorum. Ali Koç hem ülkemizin en başarılı iş adamlarından bir tanesi hem vizyonu olan birisi. Profesyonel futbol işi biliyorsunuz artık tamamen paraya dayanmış bir iş. Büyük ihtimalle başarılı olur. Zaten Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da ekonomi iyi olduğunda başarısız olmak mümkün değil gibi duruyor” dedi.

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“Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçe'nin başında hep düşünmüşümdür”

Bir takım başarısız olduğunda ilk suçlunun teknik direktörü belirleyen kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olduğunu ifade eden Durmaz, “Ben de Fenerbahçe'nin son yıllarda teknik direktör seçiminde yönetimin hatalar yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak tabi önce keşke olsa kendimi yakıştırıyorum. Ama gerçekçi olmak lazım bu olmayacak bir şey. Benim de teknik direktör diplomam var ama Fenerbahçe'ye teknik direktör olmak için başka meziyetler de gerek. Kim antrenör olsun Fenerbahçe'ye derseniz belki çok tuhaf gelecek ama belki de fazla sevdiğimden ben Rıdvan Dilmen'i Fenerbahçe'nin başında hep düşünmüşümdür. Çok kısa bir süre yaptı, sanki işi yarım kalmış gibi. Zor ama Ersun Yanal, Aykut Kocaman olabilir” diye konuştu.