Aziz Yıldırım Lens’i bırakmıyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticilere, “Sarı-lacivertli formayı giymek için önce hak etmek gerekir. Lens bu fedakârlığı fazlasıyla gösterdi. ne yapıp edip bu işi bitirin, o gelecek sezon da bizimle olmalı” diyerek talimat verdi.

Fenerbahçe, transferde kendisine ilk hedef olarak Jeremain Lens'i koydu. Başkan Aziz Yıldırım, babasının vefatına rağmen Osmanlı ve Alanya maçlarında oynayan Hollandalı yıldızın transferinin bitirilmesi için yöneticilere talimat verdi. Yıldırım, “Sarı-lacivertli formayı giymek için önce hak etmek gerekir. Lens bu fedakârlığı fazlasıyla gösterdi. Ne yapıp edip bu işi bitirin; o, gelecek sezon da bizimle olmalı” diye konuştu.

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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Lens için yine kiralama formülü devreye girecek ancak Kanarya, Hollandalı yıldızın transferinde her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Sunderland ile tecrübeli futbolcunun transferi için görüşmeler sürüyor. İngiliz kulübünün, Lens'in maaş yükünü çekmemek için yeniden Fener ile anlaşacağı belirtildi. Sunderland'in, küme düşmesi halinde ise Hollandalı oyuncu için istediği bonservis bedelini yarıya düşüreceği kaydedildi.

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GELECEK SEZON KAPTAN

Sarı-lacivertlilerin, Lens için Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve bu talebin olumlu karşılandığı ifade edildi. Öte yandan Hollandalı yıldız, bir kaptan gibi davranıyor, hata yapan arkadaşlarını eleştiriyor. Tecrübeli futbolcu, karakteri ve mağlubiyeti kabul etmeyen yapısıyla saha içinde liderliği de ele aldı. Fener yönetiminin, Lens'e gelecek sezon kaptanlık vermeyi düşündüğü belirtildi.