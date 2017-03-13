Beşiktaş’tan Marcelo açıklaması! Yırtık var

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor maçında sakatlanan Marcelo'nun MR sonucunu açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile berabere kalarak 2 puan kaybeden Beşiktaş, Marcelo’yu da kaybetti.

48. dakikada sakatlanıp 5 dakika kendisini denedikten sonra oyundan çıkan Brezilyalı stoperde yırtık tespit edildi. Marcelo, UEFA Avrupa Ligi’ndeki kritik Olympiakos ve Süper Lig’deki Antalyaspor maçlarında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

“Kayserispor maçında sakatlık geçiren oyuncumuz Marcelo Guedes’in yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu, sol kalça Obturator Externus kasında yırtık tespit edilmiştir.

Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisi başlanmıştır.”

MARCELO’DAN AÇIKLAMA

Marcelo, Instagram’dan yaptığı açıklamada kendisine geçmiş olsun mesajı ileten taraftarlara teşekkür ederken, “Mutluyum çünkü sakatlığım kötü kötü değil. Yakında geri döneceğim” dedi.