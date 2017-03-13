Beylikdüzüspor zirveye ortak oldu

Beylikdüzüspor, Süper Amatör Küme Play-Off grubunda Avcılar Atatürk Stadı’nda Bakırköyspor ile karışı karşıya geldi. Oynanan karşılaşmada son dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan üç puanla ayrılan Beylikdüzüspor grupta zirve yarışına ortak oldu.

Beylikdüzü Belediyesi'nin destek verdiği Beylikdüzüspor, Avcılar Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Galip gelenin zirve yarışına devam edeceği, mağlup olanın da yarıştan uzaklaşacağı bu önemli karşılaşmada gülen taraf Beylikdüzüspor oldu. Grupta 4 karşılaşması daha bulunan Beylikdüzüspor hayati bir galibiyet alarak Bölgesel Amatör Lig için önemli bir adım attı. Maçın ikinci yarısında kanatlardan getirdiği toplarla rakibi Bakırköyspor karşısında etkili olmaya çalışan Beylikdüzüspor'a üç puanı getiren gol 86. dakikada Volkan'dan geldi.

Süper Amatör Lig Play-Off B Grup’ta mücadele eden Beylikdüzüspor, Bakırköyspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 8'e yükselterek grupta zirve yarışına ortak olmayı başardı. Dönüm noktası olarak görülen bu karşılaşmadan kayıpsız çıkan Beylikdüzüspor 6. haftada oynayacağı Hasköyspor karşılaşması için hazırlıklara başladı.