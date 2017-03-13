Botaş 67 – 83 Yakın Doğu Üniversitesi / Maç özeti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Botaş, sahasında konuk ettiği lider Yakın Doğu Üniversitesi'ne 83-67'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu ev sahibi takımdan 26 sayıyla Odyssey Celeste Sims oldu.
Botaş 67 – 83 Yakın Doğu Üniversitesi
Salon: Menderes
Hakemler: Murat Ciner xxx, Taner Şeker xxx, Yiğit Emre Şimşek xxx
Botaş: Sims xxx 26, Elif xx 9, Kulichova xxx 16, Tilbe xx 6, Lacy x 4, Zeynep x 4, Dilara x 2, Özge x, Ivankovic x,Fatmanur x, Gökşen x
Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink xx 9, Bahar xxx 12, Holingsvorth xxx 15, Mc Bride xxx 22, Vanderslo xxx 19, Olcay xx 2, Robinson xx 2, Berfin x 2, Sinem x, Gizem x
1. Periyot: 15-29 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 36-51 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 58-65 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)