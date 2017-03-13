Bursaspor mesaiye başladı

Bursaspor, pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Spor Toto Süper Ligin 25. Haftasında 19 Mart Pazar günü saat 16.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda, 25 puanla tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alan Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu mücadelenin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Özlüce Tesisleri’nde yapılan tek çalışma ile başladı.

TOPÇU’DAN TOPLANTI

Son iki haftada alınan dört puan sonrasında yüzleri gülmeye başlayan Bursaspor’da haftanın ilk çalışması öncesinde teknik direktör Mutlu Topçu ve teknik ekibi saha içerisinde futbolcularla birlikte kısa bir toplantı yaptı.

Toplantı sonrasında yeşil beyazlı futbolcular iki ayrı grubu ayrılarak, yaklaşık 30 dakika süren tempolu koşular yaptı. Daha sonra yeşil beyazlı futbolcular, 6’ya 2 oyun oynadı. Osmanlıspor maçında tam oynayan futbolcular, 6’ya 2 oyunun ardından soyunma odasına giderken, diğer oyuncular, yarı sahada taktik içerikli oyun oynadı.

SAKATLAR KOŞUYA BAŞLADI

Bursaspor’un sakat futbolcuların Bogdan Stancu, Boban Joviç ve Ertuğrul Ersoy koşulara başladı. Stancu ve Joviç saha içerisindeki çalışmaya katılmayıp düz koşuya devam etti. Sakat oyuncular Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre Taşdemir, Bilal Kısa ve Erdem Özgenç çalışmada yer almadı.

SALI GÜNÜ 2 ÇALIŞMA VAR

Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı iki çalışma ile sürdürecek. Sabah 11.00’de teknik direktör Mutlu Topçu bazı futbolculara kondisyon salonunda özel çalışma yaptıracak. Günün ikinci çalışması ise akşam saatlerinde yapılacak.