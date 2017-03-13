Büyükçekmece 52 – 79 Anadolu Efes / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 79-52 mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 21’inci haftasında karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece, sahasında karşılaştığı Anadolu Efes’e 79-52 yenildi. Alınan bu sonucun ardından Demir İnşaat Büyükçekmece 15’inci kez mağlup olurken Anadolu Efes 19’uncu galibiyetini elde etti.

Demir İnşaat Büyükçekmece 52 – 79 Anadolu Efes

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Mehmet Şahin

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Johnson (2), Hayes (11), Abercrombie, Caloiaro (14), Buckner (11), Ceyhun Altay (3), Tayfun Erülkü (9), Mutlu Akpınar, Stipanovic (2)

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay (2), Granger (7), Dunston (14), Brown (16), Cedi Osman (8), Heurtel (4), Honeycutt (4), Kirk (12), Can Maxim Mutaf (10), Samet Geyik, Berk Demir (2)

1. PERİYOT: 13-20

DEVRE: 23-48

3. PERİYOT: 38-69