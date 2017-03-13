Caner Erkin’e dizi teklifi

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Caner Erkin'e 'Aşk ve Gurur' dizisinden teklif geldi.

Beşiktaşlı Caner Erkin’e, Mert Fırat, Damla Sönmez, Tülin Özen ve Alper Saldıran’ın başrolünde olduğu ‘Aşk ve Gurur’ dizisinden teklif geldi.

2 DAKİKA İÇİN 500 BİN TL

Caner Erkin’in 2 dakikalık bir sahnede oynaması istendi ve 500 bin TL önerildi. Sakatlığı geçip antrenmanlara başlayan, hatta takımının geçen perşembe yaptığı Olympiakos maçının kadrosuna dahil olan miili yıldız, Başkan Fikret Orman’ın izin vermesine rağmen teklifi reddetti. Yapım şirketi Caner Erkin’e oyuncu eşi Şükran Ovalı vasıtasıyla ulaştı.