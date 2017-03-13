Cankurtaran Aboubakar

Olympiakos deplasmanında Beşiktaş'a avantajı getiren golü kaydeden Vincent Aboubakar, dün Kayserispor karşısında alınan 1 puanın mimarı oldu.

Beşiktaş’ın Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, takımı sırtlamaya devam ediyor. Dün Kayseri ağlarını 2 kez havalandıran yıldız oyuncu, siyah-beyazlıların aldığı 1 puanda büyük pay sahibi oldu. Geçen perşembe UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta Beşiktaş'a rövanş öncesi avantajı getiren golü atan Kamerunlu yıldız, dün de takımının sahadan beraberlikle ayrılmasını sağladı.

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SON 7 MAÇTA 6 GOL

Ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten Aboubakar, son maçlardaki etkili performansı ile dikkat çekti. Afrika Kupası'na gittiği için ikinci yarıda bazı maçları kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, son 7 resmi maçta rakip kaleleri 6 kez havalandırmayı başardı. Dün Kayserispor'a attığı 2 gol her ne kadar galibiyeti getirmese de siyah-beyazlıların kaybetmesini önledi. Kayserispor ağlarına gönderdiği 2 golle mağlubiyeti engelleyen Aboubakar, kaybetmemenin önemine dikkat çekti. Kamerunlu yıldız, “Kayseri çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Biz hem Avrupa'da hem ligde oynuyoruz. Bunun yarattığı fiziksel düşüşler oluyor. Ama bu maçı kaybetmemek önemli. Bu sonuca pozitif bakıyorum” şeklinde konuştu.