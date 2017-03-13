Cavanda kovuldu!

Gençlerbirliği kadrosundan çıkarıldığından haberi olmayan Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Cavanda, otobüse alınmadı.

Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor fırtınası esmeye devam ediyor. Geldiği ilk günlerde idmanda istediklerini yapmayan ve surat asan Bruma'yı kadro dışı bırakan Hırvat çalıştırıcı, önceki gün oynanan Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde de Luis Cavanda'yı haşladı. 18 kişilik maç kadrosundan son anda çıkartılan Belçikalı futbolcu, TT Arena'ya takım otobüsüyle gitmek istedi. Ancak performansından ve disiplinsiz hareketlerinden memnun olmayan Tudor, oyuncusundan takım otobüsünden inmesini istedi. Belçikalı futbolcuyu kovan ve inmesini isteyen 38 yaşındaki teknik adam, yönetime de yeni sezonda Cavanda'yı takımda görmek istemediğini iletti. Sezon sonunda kesin olarak Belçikalı sağ bekle yolların ayrılması bekleniyor.

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YENİ SEZON TOPLANTISI

Bu hafta Trabzon deplasmanında oynanacakmaçın ardından Teknik Direktör Igor Tudor ile yönetimbir araya gelerek yeni sezon öncesi çalışma gerçekleştirecek. Hırvat teknik adamdan rapor isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda hareket edecek. Bazı futbolcularla yolların ayrılması ve yenilerin gelmesi bekleniyor.