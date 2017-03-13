Darüşşafaka 71 – 68 Beşiktaş SJ / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Beşiktaş Sompo Japan’ı 71-68 yendi. Daçka'ya galibiyeti son saniyede attığı üçlük ile Anderson getirdi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 21’inci haftasında Darüşşafaka Doğuş, konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan’ı 71-68 mağlup etti. Alınan bu sonucun ardından ev sahibi Darüşşafaka Doğuş 14. galibiyetine ulaşırken, Beşiktaş Sompo Japan 5. yenilgisini yaşadı.

Darüşşafaka Doğuş 71 – 68 Beşiktaş Sompo Japan

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök, Semih Vural

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: Wanamaker (16), Birkan Batuk (2), Clyburn (12), Moerman (7), Oğuz Savaş (4), Harangody (4), Wilbekin (12), Anderson (10), Okben Ulubay (4), Furkan Aldemir, Ender Arslan, Mehmet Yağmur

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Thompson (2), Strawberry (18), Weems (6), Clark (11), Stimac (8), Roll (15), Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu (8), Sertaç Şanlı, Şafak Edge, Muratcan Güler

1. PERİYOT: 24-14

DEVRE: 42-30

3. PERİYOT: 58-52

5 FAULLE ÇIKANLAR: 37.51 Roll (Beşiktaş Sompo Japan) – 39.10 Wilbekin (Darüşşafaka Doğuş)