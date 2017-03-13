De Jong yoksa mağlubiyet de yok!

Galatasaray sakatlığı bulunan Nigel de Jong'dan yoksun çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Tudor’un idman temposuna dayanamayan 33 yaşındaki Nigel De Jong adale sakatlığı yüzünden 2 haftadır takımını yalnız bırakıyor. Ancak Galatasaray De Jong’u aramıyor. İstatistikler de Hollandalı ön liberonun sarı-kırmızılıları bozduğunu gösteriyor. Galatasaray ligde De Jong’un oynamadığı 9 maçta hiç yenilmedi; 8 galibiyet, 1 beraberlik gördü. De Jong’un oynadığı 16 lig maçında ise sarı-kırmızılılar sadece 6 galibiyet aldı ve 3 beraberlik, 6 yenilgi ile şampiyonluk yarışında yara aldı.

SAVUNMA ALARMI

Trabzonspor maçı öncesinde G.Saray’ın defansında kriz yaşanıyor. Gençlerbirliği maçında da Hakan Balta’yı kaybeden Cimbom’da sadece Ahmet Çalık sağlam… Topuk dikeni olduğu için Chedjou tedavi görüyor ve maçlara da iğneyle çıkıyor. Kasığında sıkıntı olan Semih Kaya’nın da Trabzon maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarfediliyor. Bilindiği gibi Serdar Aziz de sezonu kapatmıştı.