Emmanuel Emenike için Çin umudu

Emmanuel Emenike için Avrupa ihtimali azalırken, Çin’den gelecek bir teklif beklentisi çoğaldı. Uzakdoğu’ya son dönemde Nijeryalı yıldızların transfer olması umutları artırdı.

Fenerbahçe'de son 2 yıldır çözülmeyen Emmanuel Emenike meselesi, halen sıcaklığını koruyor. Devre arası döneminde kendisine kulüp bulamayan ve mecburiyetten affedilerek kadroya dönen Emenike, gelecek için umut vermiyor.

Fiziksel ve mental açıdan yeterli görünmeyen 28 yaşındaki forvet, son 4 resmi maçta 18 kişilik kadroya dahi giremedi. Dick Advocaat'ın da bir beklenti duymadığı tecrübeli golcü için Avrupa'ya transfer olma ihtimalleri de düşüyor. Geçen sezon Emenike'den iyi bir bonservis elde etme şansını zorlamak isteyen sarı-lacivertli yönetim, bu durumun da çok zor olacağını varsayıyor. Bu nedenle de en iyi fırsatın değerlendirilmesi bekleniyor. Aziz Yıldırım Lens`i bırakmıyor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticilere, “Sarı-lacivertli formayı giymek için önce hak etmek gerekir. Lens bu fedakârlığı fazlasıyla gösterdi. ne yapıp edip bu işi bitirin, o gelecek sezon da bizimle olmalı” diyerek talimat verdi. İlgili Haberi Oku TEKLİF İHTİMALİ

Bu nedenle özellikle Çin pazarından bir teklif olması umuluyor. Özellikle Uzakdoğu'ya Nijeryalı futbolcuların transferinin artış göstermesi, Fenerbahçe tarafından da özel olarak takip ediliyor. Çin'den gelecek bir teklifin her şeye karşın önemli bir fırsat olacağı tahmin ediliyor. Rusya konusunda da golcü oyuncunun menajeri çalışmalar yaparken, hiçbir somut adım atılamadı.