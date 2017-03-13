Ergin Ataman: Ben ultrAslan grubunu tanımam!

Galatasaray Odeabank Coach'u Ergin Ataman, Fenerbahçe derbisi sonrasında Beyaz TV'ye gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Sahasında Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray Odeabank’ta taraftar ile Koç Ergin Ataman arasındaki kriz devam ediyor. Ultra Aslan grubunun akşam saatlerinde yaptığı açıklama sonrasında Ergin Ataman, Beyaz TV’ye bağlanarak cevap verdi ve sert konuştu.

Ataman’ın açıklamaları şöyle;

“Fenerbahçe’ye karşı iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Derbi maçıydı ama rakip güçlü. Maçın sonunu bizden daha becerikli oynadılar ve kazandıları onları tebrik ediyoruz. Maçta bana istifa tezahüratları yapıldığında saygısızlık amacıyla gülmedim. Bir grubun bana ihaneti olarak görüyorum. Galatasaray’a yaptığım hizmetlerin ardından bu maçta istifaya çağrılmayı hak ettiğimi düşünmüyorum. Maçı kaybedeceğimizi anlayınca bir grup böyle bir tepki verdi. Ben bunu ihanet olarak görüyorum. Real Madrid karşısında 15 sayı öndeyken de aynı grup ‘Yönetim istifa, istifa’ diyordu.

Bu grup için söylediğimin (çapulcu) arkasındayım. Galatasaray taraftarı beni istediği gibi eleştirebilir, protesto edebilir. Benim çapulcu dediğim kısım şu. Bu grup geçen sene Uşak’ta ailelere saldırdı, sis bombaları attı. Taraftar değil sadece o grup. Polise bunları burada istemiyorum demiştim. Herkes şahit. UltrAslan grubunun elbette tamamını kastetmiyorum. Benim zaten çok alakam yok. Orada belli bir oluşum var.

Ben Uşak’ta bu işi başlatıp bugüne kadar getirenleri kastediyorum. Grup murup bilmem. Ben ultrAslan grubunu tanımam. Ben sadece Galatasaray’ı tanırım. Federasyon başkanına, Aziz Yıldırım’a ana avrat küfür ettiklerinde mola alıp ‘Yeter artık kesin’ dediğimde tehdit ettiler. Orada mola alınca küfürlerin kesilmesini istedim bana tribün liderleri sen çekip gideceksin dediler.

Beş yıl boyunca hiçbir yönetimin, başkanın arkasına sığınmadım. En zorlu deplasmanlardan başım dik şekilde çıktım. Onlar cehenneme çevirmeye çalışsınlar. Rakip taraftarlara olduğu gibi onlara karşı da dik dururum. Ben geri adım falan da atmam. Varsın bir grup taraftar Abdi İpekçi’yi benim için cehenneme çevirmeye çalışsın.

Gerçek Galatasaray taraftarı eğer bana desteğini keserse, ceketimi alır giderim. Ben Galatasaray için Milli Takım’ı reddettim. Bu takımı asla satmadım, satmam.

EuroCup’ı kazandık törende Dursun Özbek istifa diye bağırdılar. Basketbolla futbolu lütfen ayıralım. Basketbol salonları elittir. Aileler maçı izlemeye gelir. Dakikalarca küfür edilmesine karşıyım. Ben Galatasaray’ı bırakmayacağımı söyledim. Önceliğim Galatasaray. Tavrım belli. 5 yıl çalıştım 5 yıl daha çalışmak isterim”