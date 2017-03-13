Ersun Yanal’dan Galatasaray maçı değerlendirmesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İyi bir takım kurmak, uzun süre yarışacak takımımızın iskeletini bozmadan her yıl üzerine ilave ederek, yarışın liderliğini almak için uğraşan bir takım yaratmak peşindeyiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Oyunun ilk bölümünde, oyuna iyi başlayan belki topun ayağında olması sebebiyle oynuyor gözüken takımımız rakip kalede pek etkili olamadı. Rakibimiz bizi çıkarken top kaybına zorladı ve bunlardan bir tanesinde kaleci Onur ile karşı karşıya kaldılar. Diğer pozisyonda ise rakibin iyi bir atağı oldu. Topu kazandık dediğimiz anda tekrar kaybedip yediğimiz bir gol var. Özetle rakip bizi kendi ceza sahasının civarına sokmayıp oldukça etkili bir savunma yaptı. Bunun çözümünü üretemedik. Oyunun ikinci bölümünde bunu ürettik ve zaten oynayan bir takım olarak oyunu bir daha öne ittik. Rakibin kalesinde etkili olmaya başladık. Bunda N'doye'nin etkisi büyük oldu. Yaptığımız bu değişiklikle takımı önde tuttuk ve tehlikeli olmaya başladık. Takımımızın gelişimini en azından hamle şanslarıyla birlikte her geçen gün daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Takımın gelişimiyle ilgili ciddi çalışmamız gerekiyor. Bizim hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizi bugünden itibaren değil, önümüzdeki dönemini de düşünerek; iyi bir takım kurmak, uzun süre yarışacak takımımızın iskeletini bozmadan her yıl üzerine ilave ederek, yarışın liderliğini almak için uğraşan bir takım yaratmak peşindeyiz. Yeni stadımızla birlikte bu heyecanı ve coşkuyu hissetmeye başladık. Ben bugün burada bize ayrılan tarafı dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sıra artık Akyazı'da. Akyazı'yı doldurmamız gerekiyor. 41 bin 461 seyirci kapasitemiz var. Trabzonspor 61 bini yaptı İstanbul'da. Önemli bir çıkıştı, şimdi 41 bin 461'i yapmanın ve kurulduğu yılın sezonunda rekorla tamamlamalı. Bu coşkuya ihtiyacımız var. Trabzonspor camiasının buna ihtiyacı var. Taraftarların bu birlikteliği, şarkılarla, türkülerle göstermeli. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Bu renkli ortamı duvarın en güzel köşesine çizip bir tarih olarak belgelemeliyiz. Trabzonspor futbolun rengidir. Türk futbolunun ana renklerinden bir tanesidir. Futbolumuzun geldiği noktada buna çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Önümüzde kurulacak olan güzel kadronun destekçisi olan bunu destekleyen bir duruşla artık futbolun güzelliklerini yaşamaya hepimizin ihtiyacı var. Bugünkü maçtan son bir noktayı koyarak bitirmek istiyorum. Elbette ki Akhisarspor'un belki son dakikalardaki hücum etkinliğini arttırmak için risk alsalar da takımımın duruşundan ve karşı koymasından dolayı ilk defa geriden gelerek kazandığımız için de oyuncularıma teşekkür ediyorum. İlkleri ve sonları devam ettirmek, takımı daha da geliştirerek yükseltmek en büyük amacımızdı. Onlardan bir gece yaşadık” dedi.

Galatasaray maçı değerlendirmesi

Önümüzdeki hafta oynayacakları Galatasaray maçından Trabzonspor camiasının ne beklemesi gerektiğiyle ilgili soruya yanıt veren Yanal, “Herkesin doğal bir oyunu var. Doğal oyuna oynamanın yoluna bakılır. Ben hep maç maç gidiyorum. Bugün bizim için önemliydi. Galatasaray maçı çok renkli bir maç olacak. Takımımızdan coşkulu bir oyun beklemeliyiz. Trabzonspor taraftarının beklediği coşkulu oynayan ve rakibi ile her alanda boğuşan bir takım olmalıyız. Orayı dolduracak olan seyirciyi bekliyoruz. Hedefler bir bütünle gerçekleşir. Bu bütünü oluşturan taraftarımız ve futbolcularımız. Futbolcularımızın yanında bir camia var. Bunlar birleştiğinde büyük bir güç olursunuz. İstediğiniz başarılar o zaman geliyor. Bunların adımları atılıyor. Cumartesi günü bunun başlangıcını yapalım“ diye konuştu.