Fenerbahçe Volkan Demirel hakkında kararını verdi

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Volkan Demirel ile 1 yıllık kontrat imzalayacak.

Fenerbahçe’de yönetim, Volkan Demirel konusunda kararını verdi. Fenerbahçe tarihinin ligde en fazla forma giyen ikinci ismi olan tecrübeli file bekçisiyle 1 yıl daha sözleşme yenilenecek. Yaşanan kritik süreçlerde takıma destek olan, en iyi dönemlerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinin tekliflerini geri çeviren Volkan Demirel'e, yönetim tarafından sarı-lacivertli forma altında futbolu bırakma şansı verilecek. Yapacağı son sözleşmenin ardından tecrübeli eldivenin, gelecek sezon sonunda düzenleyeceği bir organizasyonla futbol kariyerine nokta koyacağı öğrenildi.

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HASAN ALİ DE UZATIYOR

Fenerbahçe’de yönetim, sezon sonunda kontratı bitecek olan Hasan Ali'yle de anlaştı. Sarı-lacivertliler, başarılı sol bekle 3 yıllık yeni kontrat imzalayacak. Fenerbahçe'de kalacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Hasan Ali, “Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyerek bu kulübün sembol isimlerden biri olmak istiyorum” diye konuştu.