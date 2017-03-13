Fenerbahçe istediği haberi alamadı! Kjaer…

Alanyaspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Simon Kjaer, Konyaspor ile oynanacak maçta da sahada olmayacak.

Osmanlıspor karşılaşmasında sakatlanan ve Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giyemeyen Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Simon Kjaer’den beklenen haber gelmedi! Danimarkalı oyuncu tedavisi devam ettiği için Konyaspor maçında da yok!

Çekilen MR’ında sağ üst adale zarında yırtık tespit edilen Kjaer’in iyileşme sürecinin uzayabileceği bildirildi. Yapılan testlerde ağrılarının arttığı görülen Fenerbahçe’nin stoperinin Cuma günü oynanacak Atiker Konyaspor maçında da sahadaki yerini alamayacak. Advocaat, Alanyaspor maçında olduğu gibi stoperde Skrtel’in yanına Roman Neustadter’i koyacak.