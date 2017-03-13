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FENERBAHÇE
10 Mart 2017 20:02
AYTEMİZ ALANYASPOR
2 - 3
FENERBAHÇE
MAÇ ÖZETİ
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Fenerbahçe istediği haberi alamadı! Kjaer…

Alanyaspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Simon Kjaer, Konyaspor ile oynanacak maçta da sahada olmayacak.
11:4113 Mart 2017
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Fenerbahçe istediği haberi alamadı! Kjaer…

Osmanlıspor karşılaşmasında sakatlanan ve Aytemiz Alanyaspor’a karşı forma giyemeyen Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi Simon Kjaer’den beklenen haber gelmedi! Danimarkalı oyuncu tedavisi devam ettiği için Konyaspor maçında da yok!

Çekilen MR’ında sağ üst adale zarında yırtık tespit edilen Kjaer’in iyileşme sürecinin uzayabileceği bildirildi. Yapılan testlerde ağrılarının arttığı görülen Fenerbahçe’nin stoperinin Cuma günü oynanacak Atiker Konyaspor maçında da sahadaki yerini alamayacak. Advocaat, Alanyaspor maçında olduğu gibi stoperde Skrtel’in yanına Roman Neustadter’i koyacak.

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