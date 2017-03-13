Fenerbahçe basketbolcuları taraftarlarla buluştu

Fenerbahçe’nin yıldız basketbolcuları Ali Muhammed, Bogdan Bogdanovic, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, taraftarlarla imza gününde buluştu.

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın forma sponsoru olan QNB Finansbank, takımın yıldız isimleriyle taraftarları imza gününde buluşturdu. QNB Finansbank'ın Çiftehavuzlar Şubesi'nde gerçekleşen imza törenine yoğun katılım oldu. Yıldız basketbolcular Ali Muhammed, Bogdan Bogdanovic, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu'nun katıldığı imza töreninde, taraftarlar formalarını, basketbol toplarını, atkılarını ve kartpostallarını imzalattılar. Küçük bir kız çocuğu da elindeki tenis topunu basketbolculara imzalattı.

“Galibiyetin ardından burada bulunmak çok güzel”

Galatasaray Odeabank'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'de takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, imza töreni öncesinde kısa bir konuşma yaptı. Özellikle dünkü maçtan sonra böyle bir imza töreninin çok güzel olduğunu söyleyen Mahmutoğlu, “Buraya gelmek bizim için ayrı bir keyif. Zorlu bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Dün de söyledim, Galatasaray maçları Fenerbahçe camiası için bayram havasında geçiyor. Ama dünkü maç orada kaldı. Önümüzde çok önemli bir maç var şu anda ona konsantre olduk. Bugün de buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Güzel bir gün olacak. Taraftarlarımızla birlikte olacağız. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.