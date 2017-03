Gaziantepspor hız kesmiyor

Gaziantepspor teknik direktörü Bülent Uygun, deplasmanda oynayacakları Kayserispor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Gaziantepspor teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde Kayserispor maçı hazırlıklarına Celal Doğan Tesisleri’nde sürdürüyor.

Uygun, Kasımpaşaya 2-0 kaybedilen maç sonrasında bütün ümitlerinin bitmediğini kaydederek şunları söyledi:

“Kaybedilmiş çok şey yok. Avantajlarımızı kaybettik. Kayseri’ye oynamak için gidiyoruz cumartesi günü. Çok iyi bir takım, Çok iyi bir çıkış yakaladı. Şehrin önde gelenlerinin bakanından valisine kadar bir birlik yeni bir oluşum yaptılar. Çok ta iyi yıldızlar transfer ettiler belki 15-20 milyon Euro’ya yakın para harcadılar ve karşılığını da fazlasıyla aldılar. Son maçta da Beşiktaş maçında da şampiyonluğun en büyük adayına karşı gösterdikleri performansla da ne kadar iyi bir takım olduklarını gösterdiler. Hedefimiz buradaki maçı kazanmak” dedi.

Kasımpaşa, karşılaşması sırasında Muhammed İldiz’e taraftarların küfürlü tepkisinin bir daha yaşanmaması gerektiğini ifade eden Uygun şöyle devam etti:

“Muhammed çok karakterli bir futbolcu. Gaziantepspor’u çok seven ve onun başarısı için çok ta güzel bir sahip olan güzel bir kardeşimiz. Öncelikle hiç bir seyircinin onun için mücadele eden bir futbolcuya onun tarzından, stilinden dolayı tepki vermesi doğru değil. Oyuncu olarak ben tercih ettiysem doğrusuyla yanlışıyla benimdir. Muhammed o anda sadece benim verdiğim görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Taraftarımızdan ricam hiç bir futbolcumuza bu tarz söylemlerde bulunmaması. Bir kişinin eksik olduğu yerde 1-2 kişide takıma katkı yapamadığı zaman kazanma şansımız ortadan kalkıyor. Dünyanın hiç bir yerinde futbol anlamında böyle bir şey yok. Bu kadar bir futbolcunun üzerine yoğunlaşmış, hakaret veya daha ileri boyutta varan bir olay yok. Evet protestosu varsa bile mendil sallar, sırtını döner veya alkışlar ama bizde tam tersi.

Niye böyleyiz onu da bilmiyorum. Bu mantaliteyi nasıl değiştireceğiz onu da bilmiyorum ama her halde eğitim işinin içerisinde bu spor eğitimini de katmamız gerekiyor. Her maça her ortama göre planımız var. Önümüzde ligin çok iyi takımları olan Kayserispor ve Osmanlıspor’la deplasmanda karşılaşacağız. Çok zor maçlar ama bu iki takımdan benim beklentim 4 puan üzerine.”