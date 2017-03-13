Gökdeniz Şahin’in hayali gerçek oldu

Bursa’da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki Gökdeniz Şahin, hayalini gerçekleştirerek Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi.

Bursa'da yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki Gökdeniz Şahin, hayalini gerçekleştirdi. Okul takımında Trabzonspor formasıyla mücadele eden ve tek hayali Trabzonsporlu futbolcuları görmek olan Şahin, bu akşam bordo-mavililerin Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçı öncesinde takımın kamp yaptığı otele babası Mustafa Şahin ve Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nuri Uğurlu ile birlikte geldi.

Trabzonspor takım Kaptanı Onur Recep Kıvrak, N'doye, Esteban, Rodellaga, Castillo, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Aytaç Kara, Olcay Şahan, Zeki Yavru, Onazi, Mustafa Akbaş ve Uğur ile buluşan Gökdeniz'in mutluluğu dikkat çekti. Onur Kıvrak, Gökdeniz Şahin'e forma ve kaşkol hediye etti. Tecrübeli kaleci, bu akşam giyeceği kaleci formasını ve eldivenlerini de Gökdeniz'e vereceğini belirterek, “Gökdeniz bizim kardeşimiz. Kendisini çok seviyoruz. Şunu bilsin ki ona hediye edeceğim eldivenler gol yemez” dedi.

Rodallega ve N'doye de maç formasını vereceklerini kaydetti. Gökdeniz de hayalinin gerçekleşmesinden dolayı hem çok mutlu olduğunu hem de büyük bir gurur yaşadığını vurgulayarak, “Hayatım boyunca bu anı unutmayacağım. Trabzonsporuma ve futbolcu ağabeylerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gökdeniz Şahin, bu akşamki karşılaşmayı babasıyla birlikte tribünden izleyecek.

Gökdeniz Şahin'in kas hastalığı 2,5 yaşında ortaya çıkmıştı. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Şahin’in hastalığının tedavisi bulunmuyor. Buna rağmen umudunu hiç yitirmeyen ve hayata sıkı sıkıya tutunan Gökdeniz, koyu bir Trabzonspor taraftarı ve okul takımının da kalecisi.