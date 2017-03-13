Göztepe’de “Hakem terörü” isyanı

Ümraniyespor'a 1-0 yenildikleri maçta verdiği kararlarla tepki çeken hakem Abdulkadir Bitigen'i bir daha kendi maçlarına istemediklerini söyleyen Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, “Hakem terörüne maruz kaldık. Süper Lig'in defolu hakemlerini TFF 1. Lig'de denemesinler” dedi.

TFF 1. Lig’in şampiyonluk adaylarından Göztepe’de, Başkan Vekili Talat Papatya düzenlediği basın toplantısında Bornova Stadı’nda oynadıkları Ümraniyespor maçında “hakem komedisi” yaşandığını ifade etti. “Hakem terörüne maruz kaldık” diyen Papatya, müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen’le ilgili yorumları da paylaştı. Sporun birleştirici yönüne her zaman inandıklarını dile getiren Talat Papatya, “Tüm rakip futbolculara, yöneticilere ve taraftarlara hoşgörülü davranmaya çalışıyoruz. Daha önceki maçlarda da hakem hataları yapıldı ancak bunu çok gündeme getirmedik” şeklinde konuştu.

Sezon başından beri spor kamuoyu tarafından takdirle karşılanan Göztepe taraftarının da çileden çıktığı anlatan Papatya, “Hakem hataları hep olmuştur, olacaktır da. Ancak bu hatanın bireysel mi organize mi olduğunun altını çizmek istiyorum. Yeni Malatyaspor-Şanlıurfaspor maçında hücum oyuncusunun tekmesine penaltı kararı verilirken, bizim müsabakada savunma oyuncusunun eliyle müdahale etmesine neden penaltı verilmiyor? Birbiriyle bağlantılı olan maçlarda kararların bu kadar tezat olmasını aklım almıyor. Diğer maçla ilgili Yeni Malatyaspor ve Şanlıurfaspor camiasıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. İki karar da birbiriyle çelişkili olduğu için söylüyorum. Federasyonun, MHK’nın bununla ilgili bir açıklama yapmasını istiyorum. Yeni Malatyaspor maçının hakemi ‘penaltı değilse hakemliği bırakırım’ demiş, Abdulkadir Bitigen’i de alsın hakemliği bıraksın. Abdulkadir Bitigen artık bizim maçlara atanmasın. Artık nasıl iyi niyetle yaklaşırız ki. Süper Lig’in defolu hakemlerini TFF 1. Lig’de denemesinler” dedi.

“Okan Buruk’la devam”

Bu hafta Eskişehirspor’la önemli bir maça çıkacaklarını da söyleyen Papatya, “Okan Buruk’la devam ediyoruz. Kulüp başkanımız ve yönetim kuruluyla da istişare ettik ve hocamızla devam edeceğimizi kendisine ilettik. Bu hafta sonunda çok önemli bir maçımız var. Sonuçlardan memnun değiliz, Göztepe’nin bulunduğu yerden memnun değiliz” diye konuştu. Papatya, Eskişehirspor deplasmanı için taraftarlarının müsabakaya alınması için girişimlerinin devam ettiğini de ifade etti.