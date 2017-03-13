Güntekin Onay: Hiçbir şey yapmadan 11 oynuyor

Güntekin Onay, Vatan Gazetesi'ndeki yazısında Beşiktaşlı Cenk Tosun'u eleştirdi.

Vatan Gazetesi’nde Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendiren Güntekin Onay, Cenk Tosun ve Talisca’nın performanslarını eleştirdi. İşte Onay’ın yazısından bir bölüm:

“Cenk Tosun, Konyaspor maçında mükemmel bir oyun ortaya koydu ardından oynadığı dün de dahil 6 maçta sahada yok. Akhisar'a attığı kafa golü dışında 6 maçtır pozisyona dahi giremedi. Pozisyona girer atamaz onu anlarım, hiçbir şey yapmadan Beşiktaş'ta 11 oynuyor. Çok daha yüksek bir enerji koymalı. Maç içinde çok daha fazla çalışmalı. Rakip savunmayı zorlamalı. Araya ve arkaya koşular atmalı. Daha hareketli olmalı. Ne yazık ki Talisca da takım için değil kendisi için oynayan bir görüntüde. Yardımlaşması son derece yetersizdi dün. “