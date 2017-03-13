Hollanda’ya sportif cevap!

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya karşı yapılan saygısızlığa en iyi cevabı sahada verdi. Olayların yaşandığı sırada Hollanda’da müsabakaya katılan Türkiye Tekvando Milli Takımı 6’sı altın olmak üzere kazandığı 12 madalya ile önemli bir başarı elde etti.

Hollanda tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya karşı yapılan siyasi nezaketsizliğe tekvandocular en iyi cevabı bu ülkede aldıkları başarılı sonuçlarla verdi. Hollanda'nın Eindhoven kentinde 11-12 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen Hollanda Açık Tekvando Turnuvası’na katılan Türkiye Tekvando Milli Takımı 6'sı altın olmak üzere 12 madalya kazandı. 53 ülkeden 1212 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye, 19'u erkek 13'ü bayan olmak üzere 32 sporcu ile temsil edildi. Büyüklerde 20, gençlerde ise 1 sıklet olmak olmak üzere 21 sıklette mücadele eden sporcularımız 12 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Türkiye, turnuvayı 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı.

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Turnuvada, kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 49 kiloda Merve Dinçel, 53 kiloda Durdane Altunel, +73 kiloda Nafia Kuş, erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ve genç erkekler +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı. Erkekler 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve 87 kiloda Serdar Yüksel'in gümüş madalyanın sahibi olduğu turnuvada, 58 kiloda Mertcan Dolmacı, 63 kiloda Hakan Reçber ve Ferhat Can Kavurat ile +87 kiloda Sabit Buğrahan Karakaş, ülkemize bronz madalya getiren isimler oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, “Hollanda'nın yaptığı nezaketsizliğe en güzel cevabı sahada madalya kazanan sporcularımız verdi” dedi.