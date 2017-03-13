Igor Tudor bildiğinden şaşmıyor

Kardemir Karabükspor'da iyi işler başaran Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, Conte’nin uyguladığı sistemin benzerini Galatasaray'da hayata geçiriyor. Gençlerbirliği önünde Hakan’ın sakatlanmasıyla stopersiz kalan Tudor, Carole’ü geri çekti.

Kısa süre içerisinde Galatasaray'ı fiziksel ve ruhsal olarak şaha kaldıran Teknik Direktör Igor Tudor, 3'lü savunma sisteminden ödün vermiyor. Savunma yaparken kanatlarda görev yapan isimleri de geriye yardıma gelmeleri konusunda uyaran Tudor, takımdaki eksikliklere karşın bildiğinden şaşmıyor. Conte yönetimindeki Chelsea'nin uyguladığı sistemde ısrar ediyor. Gençlerbirliği karşısında henüz 20. dakikada Hakan Balta'nın sakatlanması sonrasında yedek kulübesinde stoper yer almamasına karşın başarılı çalıştırıcı 4'lü savunmaya geçmedi. Sol bek olan Carole'ü, Hakan'ın yerine monte eden Tudor, görev yaptığı süre boyunca böyle devam edeceğinin sinyallerini de vermiş oldu. Kısa sürede takımın fiziksel gücünün artması da dikkat çekiyor.

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CHEDJOU’DAN HATALAR ZİNCİRİ

Öte yandan Igor Tudor'un affederek formasını geri verdiği Aurelien Chedjou her maçta yaptığı hatalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Sezon başından itibaren yaptığı hatalar iki elin parmağını bulan Kamerunlu futbolcu, geçen hafta Antalya önünde topu M'Billa'ya kaptırmış ve takımının gol yemesine neden olmuştu. Chedjou önceki gün de eliyle topa müdahale ederek penaltı yaptırdı.