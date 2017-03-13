İki puan bıraktı

Kartal, UEFA Kupası deplasmanında Olympiakos'a karşı avantajlı bir skorla evine döndü. 24. haftada ligdeki üç takipçisinin kazanmasının ardından, Beşiktaş'ın evindeki rakibi Kayserispor. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi ile son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Kayserispor küme düşme hattından uzaklaşma çabasında sahaya çıktı. İlk yarı boyunca etkili olan Kayserispor, son karşılaşmalarındaki başarılı oyununu bu maça da taşıdı. Beşiktaş'ın sağ kanadındaki Gökhan Gönül, Quaresma ikilisinin yerine oynayan Beck ve Aboubakar'ın üzerinden etkili ataklar yaptı. Sahanın her yerinde gördüğümüz Atiba kalede görünerek Fabri'yi geçen topu çıkardı. Ancak 35. dakikadan sonra Kayseri'nin hızını kesebilen Beşiktaş Aboubakar ve Babel ile etkili oldu. Beşiktaş ikinci yarıya kaldığı yerden başladı ve seyircinin de etkisi ile oyunu rakip yarı saha yıktı. Quaresma'nın olmamasından sonra Babel'in de oyundan çıkması ile klasik kanat ataklarını yapamayan Kartal'ı köşe vuruşundaki karambolde Aboubakar'ın sert vuruşu 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının başında defansif bir oyunu tercih eden Kayserispor yediği golden sonra ilk yarıdaki oyununa geri döndü ve karşılığını 64. dakikada attığı gol ile buldu. Kanatları olmayan Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Talisca'nın defans arkasına atacağı paslar ve duran toplar gol umudu oldu. Deniz'in çevirdiği topta ters vuruş yapan Beck ile Kayserispor 2-1 öne geçti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenen Sergen, Beşiktaş karşısında galibiyeti buldu fakat maçı bırakmayan Kartal, maçı yıldızı Aboubakar'la beraberliğe taşıdı.