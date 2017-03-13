Jimenez’e Talisca formülü

Yeni sezonda forvet hattında değişikliğe gidecek olan Fenerbahçe'de hedef, Benfica'nın golcüsü Raul Jimenez… Sarı-lacivertliler, Meksikalı golcü için, Beşiktaş'ın aynı kulüpten Talisca'yı kadrosuna kattığı formülü uygulayacak. Portekiz ekibi, fazla forma şansı bulamayan Jimenez'i, yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezonda kiralamayı düşünüyor. Benfica ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Meksikalı golcüyü yeni sezonda 1 yıllığına kiralamak istediğini Portekiz kulübüne iletti. Fenerbahçe'nin Jimenez için yaptığı bu teklife, Benfica da sıcak bakıyor.
Jimenez, Benfica formasıyla 25 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.