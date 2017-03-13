Jimenez’e Talisca formülü

Fenerbahçe Raul Jimenez’i, Beşiktaş’ın, Benfica’dan Talisca’yı transfer ettiği gibi kadrosuna katmak istiyor. Kanarya, yüksek maliyeti nedeniyle Portekiz ekibinin kiralayacağı Meksikalı golcüsüne kancayı attı.

Yeni sezonda forvet hattında değişikliğe gidecek olan Fenerbahçe'de hedef, Benfica'nın golcüsü Raul Jimenez… Sarı-lacivertliler, Meksikalı golcü için, Beşiktaş'ın aynı kulüpten Talisca'yı kadrosuna kattığı formülü uygulayacak. Portekiz ekibi, fazla forma şansı bulamayan Jimenez'i, yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezonda kiralamayı düşünüyor. Benfica ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Meksikalı golcüyü yeni sezonda 1 yıllığına kiralamak istediğini Portekiz kulübüne iletti. Fenerbahçe'nin Jimenez için yaptığı bu teklife, Benfica da sıcak bakıyor.

Aziz Yıldırım Lens`i bırakmıyor Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticilere, “Sarı-lacivertli formayı giymek için önce hak etmek gerekir. Lens bu fedakârlığı fazlasıyla gösterdi. ne yapıp edip bu işi bitirin, o gelecek sezon da bizimle olmalı” diyerek talimat verdi. İlgili Haberi Oku

Jimenez, Benfica formasıyla 25 maçta 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.