Jose Mourinho’nun büyük sıkıntısı!

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea ile oynanacak FA Cup çeyrek final maçına forvetsiz çıkacak! Portekizli çözümü flaş bir isimde buldu.

AMKSPOR DIŞ HABERLER – FA Cup çeyrek finalinde Chelsea ile karşılaşacak olan Manchester United’da büyük kriz yaşanıyor. Jose Mourinho’nun dev maç öncesinde elinde forvet kalmadı…

Wayne Rooney, Marcus Rashford ve Anthony Martial sakatlıkları nedeniyle Londra’ya götürülmezken, Bournemouth maçında rakibine dirsek attığı için 3 maç ceza alan Zlatan Ibrahimovic de Chelsea’ye karşı forma giyemeyecek.

İngiliz basınında Mourinho’nun Marouane Fellaini’yi ileride oynatıp arkasında Lingard, Henrikh Mkhitaryan ve Mata’yı görevlendirecek.