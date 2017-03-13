Kanatsız Beşiktaş

Quaresma ve Gökhan Gönül'ün cezalı olduğu karşılaşmada Beşiktaş'ın hücumda ne ölçüde etkileneceği merak konusuydu. Zira özellikle son dönemde siyah-beyazlı ekibin atakları çoğunlukla sağ kanattan geliyordu.

Beşiktaş devre arasından bu yana kanatlarda Babel ve Quaresma ile oynuyor. İkisinin de yedeği yok. Benzer durumda daha önce Aboubakar'ın merkezde, Cenk Tosun'un sol kanatta oynadığını görmüştük. Şenol Güneş bu sefer Cenk'i forvete koyarken Aboubakar'ı da sağa almıştı. Kayserispor'un önde oynaması epey de pozisyon şansı verdi ama final paslarındaki yetersizlik net fırsatların yakalanmasını engelledi. Fakat ilk yarının asıl öne çıkan tarafı Kayserispor'un cesur oyunu oldu. Topu aldıklarında 6-7 kişiyle rakip sahaya yerleşen Sergen Yalçın'ın öğrencileri karambollerle gole yaklaştı.

Babel'in etkisizliği Şenol Güneş'i uzun zamandır düşünmediği bir dizilişi denemeye itti. Tolgay'ın girişiyle Beşiktaş klasik 4-4-2'ye döndü. Tecrübeli teknik adamın bu değişikliği oyunu tamamen tersine çevirdi. Orta alanın kalabalıklaşması Kayseri'nin ilk yarıda olduğu gibi çıkışını zorlaştırdı. Beşiktaş bu baskının ödülünü Aboubakar'ın golüyle aldı ama golden sonraki rehavet ve tempoyu düşürmeleri Kayserispor'a cesaret verdi. Kalan bölümdeki goller iki takımın da hak ettiği 1 puanı almasını sağladı.

Maçın sonunda Beşiktaş'ın devre arasında Olcay ve Kerim'i göndermesinin hata olduğunu net şekilde söyleyebiliriz. Babel'in oyun disiplini üst düzeyde ama hücumda katkısı yok.