Kaptan Selçuk İnan dümene geçti

Son zamanlarda performansı ile eleştirilen Galatasaray'ın Kaptanı Selçuk İnan, iki maçtır takımını isim oldu.

İki senedir performansı nedeniyle eleştirilen Selçuk İnan, Tudor'un gelişiyle birlikte adeta yeniden doğdu. Kayıpsız geçilen son 2 haftada atılan 6 golün yarısına 2 gol ve 1 asistle katkı yapan milli futbolcu, cebe konulan toplam 6 puanın son anlarda gelmesinde büyük rol oynadı. Antalya’da Eren'e 90+6'da galibiyeti getiren sayının pasını veren Selçuk, Gençlerbirliği karşısında da 90. dakikada harika bir serbest vuruş golüyle gemisini kurtaran kaptan oldu. Riekerink döneminde takımdan gönderilebileceği iddiaları gündeme gelen tecrübeli orta saha, kötü günleri geride bırakıp yeniden camianın güvenini kazandı.

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Öte yandan Süper Lig'in 24. haftasını, Gençlerbirliği'ni 90. dakikada Selçuk'un frikik golüyle TT Arena'da 3-2 yenerek 3 puanla geçen Galatasaray'da Tolga Ciğerci hedef tahtasında. Sarı-kırmızılılar 2-1 üstün durumdayken 69. dakikada rakibin gole dönüştürdüğü penaltıya sebep olan Ciğerci, maçı zora sokması nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çekti. Önümüzdeki hafta Tolga'nın yerine De Jong'un oynaması bekleniyor.