Kütahya’da seyircisiz maça 43 bin bilet

Kütahyaspor Kulübü, 15 Martta seyircisiz oynanacak olan Kütahyaspor - Kızılcabölükspor maçı için hazırladığı hatıra biletlerini satışa çıkardı.

“Ordaymışız gibi” sloganı ile satışa çıkarılan hatıra biletleri, şehirde büyük ilgi gördü. Taraftar grupları ve Kütahyaspor'a gönül veren vatandaşlar tek tek, kapı kapı gezerek bilet dağıtımı yapıyor.5 bin adet basılan ve 5 liradan satılan biletler kısa sürede tükenirken, ilginin yüksek olması nedeniyle kulüp yeniden bilet satışa çıkartacak. Şehirde çarşamba günü seyircisiz oynanacak karşılaşma öncesine kadar 43 bin bilet satılması hedefleniyor.

Ayrıca sosyal medya üzerinden “ Ben hatıra bileti alıyorum, takımıma sahip çıkıyorum. Sende var mısın ?” sloganı ile kampanya başlatıldı. Kampanya ülke genelinde büyük yankı uyandırırken, Nihat Kahveci gibi eski milli oyuncularda kampanyaya destek verdi.