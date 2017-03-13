Meksika’da zafere Meeke ulaştı

Dünyanın ve motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın bu sezonki üçüncü yarışı Meksika Rallisi, 9-12 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşti. 19 etaptan oluşan yarışta, pilotların toplamda 370 kilometre yol kat ettiği mücadeleyi Britanyalı Kris Meeke kazandı.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2017'deki üçüncü yarışı Meksika Rallisi, 9-12 Mart 2017'de gerçekleşti. Araçlarını oldukça zorlayan hava koşullarında ve 30 dereceyi aşan sıcaklıkta motor çalıştıran pilotlar, dört günde 19 etap geçip toplam 370 kilometre sürüş yaptı. Zorlu Meksika Rallisi'nde baştan sona üstün olan Britanyalı Kris Meeke kendisi adına sezonun ilk zaferine ulaştı. Son gün yaşadığı kazaya rağmen birinciliğe ulaşan Meeke'nin ardından Sebastien Ogier ikinci sırada yer aldı. Fransız pilot, elde ettiği ikincilik ile genel klasmanda birinciliği Jari-Matti Latvala'dan da almayı başardı. Fin pilot, Meksika'da altıncılıkla yetindi. Sezonun üçüncü yarışında üçüncülüğü Belçikalı Thierry Neuville alırken, Ogier'nin takım arkadaş Ott Tanak dördüncü oldu. Beşincilik ise Avustralyalı Hayden Paddon'a gitti.

Genel klasmanda ilk sırayı 66 puanla Sebastien Ogier alırken, onun hemen ardından 58 puanlı Jari-Matti Latvala geliyor. Tanak ise 48 puanla üçüncülükte bulunurken, onu 30 puanlı Dani Sordo takip ediyor. Yarışı birinci sırada bitiren Kris Meeke ise genel klasmanda altıncı sıraya yükseldi.