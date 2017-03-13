Milliler galibiyete odaklandı

Brezilya’da 14 farklı ülkeden 23 takımın katıldığı Dünya Okul Sporları Tenis Şampiyonası'nda milli takım galibiyete odaklandı.

Milliler teniste galibiyete odaklandı. 19 Mart’a kadar devam edecek şampiyonada Türkiye’yi İstanbul Bahçeşehir Okyanus Koleji öğrencileri temsil ediyor. Öğrenciler, sahip oldukları yüksek motivasyon ve moralle galibiyete odaklandı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Karakullukçu, 14 farklı ülkeden 23 takımın birincilik için yarışacağı şampiyonada Türkiye olarak iddialı olduklarını söyledi.

Karakullukçu, “Bu dönemde alacağımız şampiyonluğun ülkemiz adına çok daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Son günlerde dış politikamızda yaşadığımız gerginlikler ve karşılaştığımız haksız tutumlar nedeniyle ülkemize bir nebze de olsa mutluluk yaşatmak istiyoruz” dedi.

Milli takımın moral ve motivasyonunun oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Karakullukçu, “Tenis karşılaşmaları bugün başlıyor. Öğrencilerimiz çok iyi hazırlandı. 19 Mart’ta öğrencilerimizin ülkemize şampiyon olarak dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.