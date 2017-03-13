Muratbey Uşak yarı final aşkına

Muratbey Uşak ilk maçta 3 sayı farkla yendiği JSF Nanterre 92 ile deplasmanda karşılaşacak.

FIBA EuroCup çeyrek final ilk maçında JSF Nanterre 92’yi evinde 85-82 yenen Muratbey Uşak, rakibine yarın Fransa deplasmanında yarı final için konuk olacak. Palais des Sports Maurice Thorez Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Temsilcimize yarı final için her türlü galibiyet, beraberlik veya 3 sayı farkın altında yenilgi yetecek. Tur atlayan taraf, yarı finalde Telekom Baskets Bonn-Ironi Nahariya eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.

Bu sezon Spor Toto Basketbol Ligi’nde 21 haftada 6 galibiyet alarak kötü bir performans ortaya koymasına rağmen Avrupa’da tarihinde ilk kez çeyrek finale kadar yükselen Uşak’ta Genel Menajer Fatihhan Erdoğan, “Bu kupada son 8’e kalan tek Türk takımıyız. Hedefimiz finale kadar gitmek. Nanterre bizden çok daha iyi bir takım değil. Yarı finale kalacağız” dedi.