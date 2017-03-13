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Nusret gibi sevindi, sarı kart gördü

Nusret Gökçe'nin dünyada trend olan tuzlama hareketine Türkiye'de sarı kart çıktı.
21:4913 Mart 2017
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Nusret gibi sevindi, sarı kart gördü

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Sivasspor sahasında, Balıkesirspor’la 1-1 berabere kaldı. Maça damga vuran an ise. Balıkesirspor forması giyen Bekamenga, 80. dakikada attığı golün ardından Nusret’in ünlü tuz serpme hareketini yaptı. Dünyanın birçok yerinde futbol sahalarında sevinç hareketi olarak yapılan tuzlama sonrası daha önce hiçbir sporcu cezalandırılmamıştı.

13 Mart 2017 Sivasspor 1-1 Balıkesirspor / Maç özeti TFF 1. Lig'de Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. İlgili Haberi Oku

Ancak Bekamenga yaptığı tuzlama hareketi sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın hakemi Süleyman Abay, gol sevinci sonrası futbolcuya sarı kart çıkardı. Balıkesirsporlu futbolcular hakeme yoğun şekilde itiraz etse de sonuç alamadı. Sivasspor’un maçtaki golünü Gekas atarken karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Son güncelleme: 23:12 | 13.03.2017
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