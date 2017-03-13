Olympiakos maçının bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında 16 Mart Perşembe günü saat 21.00’da Vodafone Arena’da Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
1-1’in rövanşında taraftarı önünde tur atlamak isteyen siyah-beyazlılar, mücadelenin bilet fiyatlarını da açıkladı. Bugün saat 15:00’da satışa çıkacak olan bilet fiyatları şöyle;
Kategori 1 : 300TL
Kategori 2 : 275TL
Kategori 3 : 250TL
Kategori 4 : 225TL
Kategori 5 : 200TL
Kategori 6 : 175TL
Kategori 7 : 110TL
Kategori 8 : 100TL
VIP : 650TL
1903 A-E BLOK : 650TL
1903 B – D BLOK : 700TL
1903 C BLOK : 750TL