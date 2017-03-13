Olympiakos maçının bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş Kulübü, Olympiakos ile oynanacak kritik maçın bilet fiyatlarını 100 ile 750 TL arasında satışa sundu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında 16 Mart Perşembe günü saat 21.00’da Vodafone Arena’da Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

1-1’in rövanşında taraftarı önünde tur atlamak isteyen siyah-beyazlılar, mücadelenin bilet fiyatlarını da açıkladı. Bugün saat 15:00’da satışa çıkacak olan bilet fiyatları şöyle;

Kategori 1 : 300TL

Kategori 2 : 275TL

Kategori 3 : 250TL

Kategori 4 : 225TL

Kategori 5 : 200TL

Kategori 6 : 175TL

Kategori 7 : 110TL

Kategori 8 : 100TL

VIP : 650TL

1903 A-E BLOK : 650TL

1903 B – D BLOK : 700TL

1903 C BLOK : 750TL