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BEŞİKTAŞ
12 Mart 2017 19:02
BEŞİKTAŞ
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Olympiakos maçının bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş Kulübü, Olympiakos ile oynanacak kritik maçın bilet fiyatlarını 100 ile 750 TL arasında satışa sundu.
11:1013 Mart 2017
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Olympiakos maçının bilet fiyatları açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında 16 Mart Perşembe günü saat 21.00’da Vodafone Arena’da Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

1-1’in rövanşında taraftarı önünde tur atlamak isteyen siyah-beyazlılar, mücadelenin bilet fiyatlarını da açıkladı. Bugün saat 15:00’da satışa çıkacak olan bilet fiyatları şöyle;

Kategori 1 : 300TL

Kategori 2 : 275TL

Kategori 3 : 250TL

Kategori 4 : 225TL

Kategori 5 : 200TL

Kategori 6 : 175TL

Kategori 7 : 110TL

Kategori 8 : 100TL

VIP : 650TL

1903 A-E BLOK : 650TL

1903 B – D BLOK : 700TL

1903 C BLOK : 750TL

Etiketler
beşiktaş olympiakos uefa avrupa ligi
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