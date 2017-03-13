Osman Özköylü: Biz Barcelona değiliz

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Büyükşehir Gaziantepspor maçında alınan 1 puanın ardından mutsuz olan kesimin tavırları için, “Biz Barcelona değiliz. Real Madrid hiç değiliz” dedi.

Cuma günü İzmir'de Altınordu ile karşılaşacak olan Samsunspor, bu maçın hazırlıklarını Nuri Aslan Tesisleri’nde akşam saatlerinde yaptığı tek antrenman ile sürdürdü. Önce salonda çalışan futbolcular, ardından dışarı çıkarak kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Osman Özköylü, verim alınamayan futbolcular ve takıma olan beklentiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cuma günü çok zor bir maça çıkacaklarını söyleyen kırmızı-beyazlıların Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Ben her zaman bardağın dolu tarafına bakarım. Aldığımız 1 puan bile bizi sıralamada 1 basamak yukarı çıkardı. Çok büyük bir zarar etmedik. Kardan zarar ettik. Kazansaydık 3-4 basamak yükselebilirdik. Bunu kaçırdık. Cuma günü Altınordu ile zor bir maça çıkacağız. Bu maçtan kazanarak dönmek için ne yapabilir diye rakibin eksiklerini inceleyip, kendi oyun anlayışımızı oyuna yansıtıp 3 puanla o maçtan ayrılmaya çalışacağız. Çok genç bir takımla oynayacağız ama biz de çok iyi bir takımız” diye konuştu.

“Kevin ile alakalı hayal kırıklığı yaşıyorum”

Hollandalı futbolcular Lumu ve Kevin'den beklediği performansı alamadığının altını çizen Osman Özköylü, “Adilovic ilk yarıyı tamamen sakat geçirdi. Hiç maç oynamadı ve antrenman yapmadı. Takıma faydalı duruma gelmesi çok kolay değil. Yavaş yavaş kendini toparlıyor. Lumu ve Kevin de çok maç oynamadıkları için istenen seviyede değiller. Özellikle Kevin ve Lumu bu lige adapte olamadılar. Bu lig kavganın olduğu, rakibin baskı uyguladığı ve sizi oynatmadığı bir lig. Onlar tam tersi bir ligden geldiler. Sadece oynamaya dönük bir ligden geldiler. Zorlanıyorlar. Bunları sürekli onlara anlatıyoruz ama bir türlü o çıtayı aşamadılar. Lumu için bu konuda biraz daha iyimser olduğumu söyleyebilirim ama Kevin ile alakalı o konuyla ilgili hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu hafta oyuna aldıktan sonra beklentimiz büyüktü ama hiçbir etki gösteremedi” şeklinde konuştu.

“Biz Barcelona ya da Real Madrid değiliz”

Son zamanlarda oluşan beklentin yanlış olduğunu vurgulayan Özköylü, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Son zamanlarda insanların kafasında sanki bu takım sezon başından beri bir arada oynayan bir takım, her şeyi halletmiş, sorunsuz, problemsiz bir takımmış gibi her maçını kazanacak gibi bir imaj oluşmaya başladı. Biz de puan kaybedebilir. Biz 1,5 aydır bir aradayız. Karşımızdaki takım sezon başından beri beraber oynuyor. Ama biz o takımı kendi sahasına hapsettik. O takım bizden 1 puanı almayı başarı olarak gören bir anlayışla oynadı. Bu anlamda böyle bir mutsuzluk ve umutsuzluğun olmasına bir anlam veremiyorum. Biz doğru yoldayız. Bütün spor kamuoyunda Samsunspor takdir ediliyor. Ama maalesef bazı insanlara bunu beğendiremiyoruz. Ne bekliyorlar yani. Biz Barcelona değiliz. Real Madrid hiç değiliz. Biz 1,5 aydır bir arada olan, yeni yeni sistemi oturan, oyuncuların fiziksel gelişimi yeni oturan bir takımız. Bu dönemde bu kadar saygı duyulacak bir futbol oynarken insanların beraber kalınmış maçtan sonra bu kadar umutsuz ve mutsuz olmasını kabul edemiyor. Bunu mutlaka değiştirmememiz gerekiyor. Herkesin bu takıma destek çıkması gerekiyor.”(ED-SLH-BH-S)